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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten trafik uyarısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her bayramda yaşanan trafik kazalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Trafik polislerinin, jandarma trafik ekiplerinin işaretlerine tam olarak uyalım" dedi.
Siyaset 11.08.2019, 09:05 11.08.2019, 09:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her bayramda yaşanan trafik kazalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Trafik polislerinin, jandarma trafik ekiplerinin işaretlerine tam olarak uyalım" dedi.
Vatandaşlardan trafik ekiplerinin ikazlarına uymalarını isteyen Çelik, “Vatandaşlarımız bu ikazlara tam uyarsa umarım bir sıkıntı çıkmaz. Yolda olan, nöbette olan, evlerinde olan bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bayramın herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.
(Serhat Dumandağ/İHA)
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