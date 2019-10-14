Son Dakika
Kars buz kesti
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
Suriye Milli Ordusu askerleri, Mümbiç sınırında namaz kıldı
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva Dünya Türklüğü'nü Türkiye'ye desteğe çağırdı

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Türklüğü'nü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'ye destek vermeye çağırdı.

Siyaset 14.10.2019, 13:08 14.10.2019, 15:01 Tuğçe Hanım
Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva Dünya Türklüğü'nü Türkiye'ye desteğe çağırdı

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Türklüğü'nü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'ye destek vermeye çağırdı.

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Dünya Türklüğüne seslendi. Pashayeva, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'nin yanında daha çok olmak gerektiğini ifade ederek, ''Dünyada ki Türkleri birliğe, şu anda kardeş Türkiye'nin yanında daha çok olmaya, desteğe çağırırız. Barış Pınar Harekatına verdiğimiz destekle düşmana da, dost bildiklerimize de ciddi mesaj vermeliyiz! 'Söz konusu Vatan ise gerisi teferrüatdır' deyen milletin evladı olduğunuzu unutmayın!

#Ganire Pashayeva #siyaset #türkiye #Barış Pınarı Harekatı #Azeybaycan
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@