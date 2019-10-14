Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva Dünya Türklüğü'nü Türkiye'ye desteğe çağırdı

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Türklüğü'nü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'ye destek vermeye çağırdı.

Azeybaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Dünya Türklüğüne seslendi. Pashayeva, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'nin yanında daha çok olmak gerektiğini ifade ederek, ''Dünyada ki Türkleri birliğe, şu anda kardeş Türkiye'nin yanında daha çok olmaya, desteğe çağırırız. Barış Pınar Harekatına verdiğimiz destekle düşmana da, dost bildiklerimize de ciddi mesaj vermeliyiz! 'Söz konusu Vatan ise gerisi teferrüatdır' deyen milletin evladı olduğunuzu unutmayın!