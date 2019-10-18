Bahçeli'den Yalçın'a başsağlığı mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ, sosyal medya hesabı twitter üzerinden oğlu vefat eden Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'a başsağlığı mesajı yayınladı.
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın emek emek büyütüp yetiştirdiği tertemiz evladı Turan İlteber Yalçın’ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden gerçekten de büyük bir üzüntü duydum.
Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır. Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum.
Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekânı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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