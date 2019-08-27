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Bahçeli yine Ankara yollarındaydı

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, 1977 model klasik Mersedes 280S otomatik aracıyla Ankara’nın cadde ve sokaklarını gezdi.

Siyaset 27.08.2019, 19:28
Bahçeli yine Ankara yollarındaydı

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, 1977 model klasik Mersedes 280S otomatik aracıyla Ankara’nın cadde ve sokaklarını gezdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle yine yollara çıktı. Bahçeli, başkent caddelerinde klasik arabasını kullandı. Bahçeli’nin kullandığı 1977 model Mersedes marka 280S otomatik vitesli araçla başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda Bozkır’ın tezenesi Neşat Ertaş’ın “Türkü sever, türkü söyler Türk’üm” parçası yer aldı. Eskişehir yolunda da ilerleyen Bahçeli, diğer araçlardan kendini selamlayanlara karşılık verdi.

(İHA)
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