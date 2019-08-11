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Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir” dedi.

Siyaset 11.08.2019, 08:52
Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sürekliliğine dikkat çeken Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı bayram mesajında, “İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” sözlerini değerlendiren Bahçeli, bunun tarihi bir cümle olduğunu kaydederek, "Ağustos ayı zafer ayıdır. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın” diye konuştu.

(İlker Turak - Mevlüt Hasgül - Nurullah Geylani/İHA)
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