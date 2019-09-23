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Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sabah saatlerinde hastaneye yatırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Siyaset 23.09.2019, 14:18 23.09.2019, 14:34
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sabah saatlerinde hastaneye yatırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Çeliker yaptığı paylaşımda, "MHP Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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