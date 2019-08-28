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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fathi Ali Bashaagha ile bir araya geldi.
Siyaset 28.08.2019, 17:41
Bakanlıkta yapılan görüşmede askeri eğitim ve işbirliği konuları ele alındı. Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Libya İçişleri Bakanı Fathi Ali Bashaagha ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede askeri eğitim ve işbirliği konuları ele alındı” denildi.(İHA)
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