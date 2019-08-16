Bakan Akar Şanlıurfa’da: Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Akar’ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar’ın Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere ABD’li heyet Şanlıurfa’da dün incelemelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir" denildi.

(İHA)