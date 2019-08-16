Son Dakika
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Bakan Akar Şanlıurfa’da: Bakanlıktan açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Siyaset 16.08.2019, 11:11
Bakan Akar Şanlıurfa’da: Bakanlıktan açıklama geldi
banner63

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile birlikte Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere Şanlıurfa’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Akar’ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar’ın Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölgeyi görüşmek üzere ABD’li heyet Şanlıurfa’da dün incelemelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir" denildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@