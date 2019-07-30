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Bakan Çavuşoğlu, Bangkok'ta
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bangkok'u ziyaret ettiğini açıkladı.
Siyaset 29.07.2019, 21:05 30.07.2019, 09:15
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bangkok'u ziyaret ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 30 Temmuz 2019 tarihinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Bangkok'ta bulunduğu belirtildi.
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