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Bakan Çavuşoğlu, KKTC’li mevkidaşı Özersay ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Siyaset 23.09.2019, 10:56 23.09.2019, 11:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. New York Peninsula Otel’de gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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