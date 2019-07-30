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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov’la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Siyaset 30.07.2019, 10:43 30.07.2019, 11:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bangkok’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
(İHA)
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