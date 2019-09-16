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Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştığını açıkladı.
Siyaset 16.09.2019, 11:46 16.09.2019, 11:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı. ‘Bağımsız enerji güçlü Türkiye’ anlayışıyla tüm kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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