Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:
“Malazgirt’te 1071 yılında başlayan yolculuğun, hiçbir koşul ve düşman karşısında son bulmayacağını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kez daha mutlak bir şekilde dünyaya ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümünü tarifsiz bir gururla kutluyoruz.
Aziz milletimizin imkânsızlıklara rağmen değerlerine sahip çıkmak uğruna bütün varlığını ortaya koyarak sürdürdürdüğü Kurtuluş Savaşı’nı kesin zafere taşıdığı 30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biridir.
Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, bu hilal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0