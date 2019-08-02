Flaş HaberMSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
Son Dakika
Bakan Kurum partililerle bir araya geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Siyaset 02.08.2019, 21:37 02.08.2019, 22:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever tarafından karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Sakaryamız tarihin derinliklerinden gelen İpek yolu güzergahı üzerinde bulunan kahramanların yaşadığı önemli bir şehrimiz. 31 Mart seçimlerinde yüzde 65 oyla Ekrem beyi başkan seçtiniz, gece gündüz demediniz hep koştunuz 17 yıldır da hiçbir menfaat beklemeden siz değerli teşkilatımız hep koşturuyorsunuz. Bütün ülke genelinde birinci parti çıkıyorsak yine ittifak olarak baktığınızda yüzde 52 oy oranı alıyorsak bu sizlerin sayesindedir” dedi.
(Orkun Kaya/İHA)
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
|İmsak
|03:59
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:52
|Akşam
|20:09
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0