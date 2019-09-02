Bakan Pakdemirli’den yangınlara ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kaş ve Erdek’teki yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını, ancak yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kaş ve Erdek’teki yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını, ancak yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi’nde Kaş ve Erdek’te devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, bugün itibariyle teşkilatın Türkiye çapında 21 yangınla mücadele verdiğini dile getirerek, bu yangınların 10’unun orman yangını, 11’inin ise kırsal yangın olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, “Bunların iki tanesi haricinde Antalya Kaş ve Balıkesir Erdek’teki yangınlar haricinde tüm yangınlar tamamen kontrol altına alınmış durumdadır” dedi.
Orman Genel Müdürü ve Yangın Daire Başkanının sahada olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, Erdek’teki yangınla ilgili de şu bilgileri verdi:
“Erdek’te de bir yangınımız var. Burası da dik yamaçların olduğu bir yer. Daha ufakça bir yangın ama şehre yakın olması sebebiyle ciddiye aldığımız bir yangın. 17.50’de çıktı, 18.00’de ilk müdahalemizi yaptık. 3 helikopter, tabii ki gece saatleri itibarıyla indi, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Bu da tamamen çevrilmiş durumda değil. Tek tarafın da çevrilmesiyle beraber bu yangınımızı da kontrol altına aldık diyebileceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili yerleşim birimlerine yönelik bir tehdidin olmadığını da dile getirdi.(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)