Bakan Pekcan: ’’Bu sene KOBİ’lere 1,7 milyar dolar ihracat desteği verdik’’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’’Bakanlığımız, KOBİ’lere yönelik desteklerini arttırmaktadır. Bu sene 1,7 milyar dolar ihracat desteği verdik. Bütçemiz 3.7 milyar dolar. Duyurular yapıyoruz, desteklerimizi anlatıyoruz’’ dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), KOBİ’leri ihracata yönlendirmek ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak amacıyla KOSGEB işbirliği ile ’Yurtdışı Pazar Destek Programı’ başlatıyor. Bu kapsamda TİM’de düzenlenen protokol imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TİM Başkanı İsmail Gülle, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve davetliler katıldı.

"BU SENE KOBİ’LERE 1,7 MİLYAR DOLAR İHRACAT DESTEĞİ VERDİK"

Törenin konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, ’’Ülkemizin rekabet gücünün arttırılması, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, ülkemizin ihracatının arttırılması için KOBİ’lerimizin verimlilik artışı, büyüme, kurumsallaşma ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması, pazar giriş ve markalaşma desteklerine ihtiyacı vardır. Bakanlığımız bu bilinçle KOBİ’lere yönelik desteklerini arttırmaktadır. Bu sene 1,7 milyar dolar ihracat desteği verdik. Bütçemiz 3.7 milyar dolar. Duyurular yapıyoruz, desteklerimizi anlatıyoruz. Bu işbirliğinin bunun için de yararlı olacağına inanıyorum. Milli seferberlik anlayışıyla hep beraber ihracatımızı arttırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacağız. TİM ve TOBB işbirliğiyle ihracat destek ofislerini, bakanlık destekli olarak 81 ile yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

"WEB PLATFORMU GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

KOBİ’lere yönelik yapılan çalışmalara değinen Bakan Pekcan, "İhracat eğitimleri ve e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Kadın ve genç girişimcileri ihracatçı yapmak üzere, kadın ve genç girişimci network’u ve web platformu planlıyoruz. Aynı zaman melek yatırımcılarla bu girişimcileri birleştirmek üzere bir web platformu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca esnafı da ihracatçı yapmak üzere mevzuatta da değişiklik yapmaya çalışıyoruz. İhracatı tabana yaymak için ne yapabiliriz? Daha çok teknoloji odaklı ihracatı nasıl özendirebiliriz? Bunların üzerinde duruyoruz. Ayrıca UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi kapsamında 441 projenin 234’ü fiilen gerçekleşti. 207’si de halen aktif olarak faaliyetini yürütmektedir’’ şeklinde konuştu.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: "İhracatçı olmayan firmalarımızı ihracatçı kılmak adına mikro firmalar bazında bir çalışma başlattık. Şu anda 3 ilimizde başlattık, bu sene içinde 16 ile tamamlayacağız. Bu projemiz dahilinde, ticaret siciline kayıtlı firmalarımızı alıyoruz, hangileri ihracatçı hangileri değil ve bu firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Firmanın niçin ihracatçı olmadığı ve ihracatçı olmak için neye ihtiyacı olduklarını bakanlık olarak kurgulamaya çalışıyoruz. Ticaret savaşlarının kimseye faydası yok ama ABD ve Çin ticaret savaşlarında bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? Bir taraftan da bunun üzerine odaklanıyoruz. Türkiye ekonomisi daha çok küçük girişimcilerden oluşuyor. Ama ABD ekonomisinin çok büyük miktarda siparişleri için bir araya gelmeli. Dolayısıyla bizim artık KOSGEB, TİM, TOBB olarak bu firmalarımızı da bir araya getirerek ölçek ekonomiyle tanıştırıp büyük montanlı siparişleri ortak üretebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu iş birliği çok önemli. Artık uluslararası pazarda ülkemizin önünü ve vizyonunu açacak işbirliğini yapmamız gerekiyor".

"BU SENE 48.4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT KREDİSİ VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Eximbank’ın KOBİ’lere yönelik destekleri arttırdığının altını çizen Bakan Pekcan, "Geçen sene 11 bin 500 KOBİ’nin faydalanmasını ön görmüştük, gerçekleştirdik. İnşallah bu sene 12 bin 500, hedefimiz 15 bin KOBİ’nin yararlanması. Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına Eximbank veriyor. Yapılan toplam ihracatın yüzde 26’ını Eximbank finanse etmiş, bunu da yüzde 29’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sene 48.4 milyar dolarlık ihracat kredisi vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz bunu 70 milyar dolara çıkarmak. Eximbank’ın KOBİ’lere yönelik özel destek paketi var. Eximbank, ihracatçı KOBİ’lere TL bazında 11.65 faiz oranıyla kredi veriyor. Orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünleri ihracat eden firmalarımız için de aynı oranda kredi vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"EXİMBANK OLARAK YENİ KREDİ VE SİGORTA PAKETLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

Eximbank olarak yeni kredi ve sigorta paketleri geliştirdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, "Özellikle yurtdışına iş yapan müteahhit firmalarımızın teminat mektubu sorunu ile karşılaşmamaları için ihracat teyitli teminat mektubu süreci başlattık. Akreditif teyitleri için sigorta projesi gerçekleştiriyoruz. Yurtdışı alacakları için alıcı sigortası yapıyoruz. Aynı zamanda politik risk sigortasını geliştiriyoruz. Sigorta kapsamında bu sene Eximbank’da inşallah atılım yılı olacak. Kadın ve genç girişimcilere özel, kur riskine özel kredi paketleri de oluşturmuş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise şöyle konuştu: "Protokol ve akabinde ortaya konulacak çalışmaların etkinliğini çok sıkı takip edeceğiz. Programlarımıza katılan firmalarımızın ihracat faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz. Süreklilik sağlayan firmalarımızı bir üst sınıfa taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya eğilmelerini sağlayacağız. Bu sayede mikro düzeyde elde edeceğimiz başarıların, makro düzeyde ihracatımıza ve buradan hareketle yatırıma, istihdama ve büyümeye katkılarını da hep birlikte göreceğiz".

(İHA)