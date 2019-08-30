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Bakan Selçuk Japonya’ya gidiyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın Matsuyama şehrine gidecek.
Siyaset 30.08.2019, 17:02
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G-20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Japonya’nın Matsuyama şehrine gidecek.
Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı, ilk kez 2010 yılında ABD’nin ev sahipliğinde yapılmıştı. G-20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor. Toplantıya bu yıl Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland da davet edildi.(İHA)
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