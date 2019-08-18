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Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Andarabi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Siyaset 18.08.2019, 23:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ayrıca, Bakan Soylu’nun görüşmede, başta terörizmle mücadele alanında işbirliği olmak üzere iki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin her alanda en güçlü şekilde sürdürüleceğini dile getirdiği belirtildi.(İHA)
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