Bakan Soylu Deniz’de deprem hasar tespitinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli’deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’i kuruldu. 330’u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52’sinde ağır hasar bulundu. Çardak’ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78’i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde.” (İHA)