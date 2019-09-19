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Bakan Soylu: ’’PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir’’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.
Siyaset 19.09.2019, 13:55 19.09.2019, 14:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’nin içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir" dedi.
(İHA)
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