Son Dakika
Güzelliği ile dikkat çeken ’Badem Adası’nda hasat zamanı
Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon
"Anneler terör örgütünden öcünü alıyor"
Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor
Odunpazarı Modern Müze açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışına konuştu
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Mardin şehidinin Ankara’daki evine ateş düştü

Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti

Tunceli’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz’ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Siyaset 07.09.2019, 14:26
Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti

Tunceli’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz’ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Kentte ’Yaşam Alanlı Kule’lerde güvenlik güçleriyle bir araya gelip incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra PKK’lı teröristler tarafından önceden bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz’ın adının verildiği Ovacık ilçesindeki parka gitti. Parkın açılışına katılan ve kurdeleyi çocuklara kestiren Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları seven ve onları salıncakta sallayan Soylu, parktan ayrılarak Nupelda ve Ayaz’ın babası Ekber ve annesi Cevriye Güloğlu’nu ilçeye bağlı Çakmaklı köyündeki evinde ziyaret edip taziyede bulundu. Soylu, ardından Munzur gözelerini gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Ziyarette Bakan Soylu’ya, Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.

(Kamil Cankılıç-Ercan Topaç/İHA)
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@