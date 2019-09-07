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Bakan Soylu, terör kurbanı 2 kardeşin ailesini ziyaret etti
Tunceli’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz’ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.
Siyaset 07.09.2019, 14:26
Tunceli’de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz’ın adının verildiği parkın açılışına katılıp, ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.
Ziyarette Bakan Soylu’ya, Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.(Kamil Cankılıç-Ercan Topaç/İHA)
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