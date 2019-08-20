Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - 3 belediye başkanı hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar ve terörü, terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara, devletin kurallarının, hukukunun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır” dedi.
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - 3 belediye başkanı hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar ve terörü, terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara, devletin kurallarının, hukukunun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır” dedi.
“MİLLETİN TEMİZ OYLARI TERÖRE İSTİSMAR ETTİRİLMEKTE”
“TERÖRE MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEYENLER YANILIR”
Demokrasinin istismar edildiğinin altını çizen Soylu, “Milletin helal oylarına ve milletin temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak hem yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir hem de dünyada yaşananlara sağır olmak demektir. Büyük ve iri laflar söyleyenlere şunu söylemek gerekmektedir; demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Sandık ve seçilmişlik demokrasinin en temel ilkesidir ama Avrupa’nın hiçbir ülkesinde dünyanın demokratik gelişmiş hiçbir ülkesinde bugüne kadar gördüğünüz gibi bunu eleştiren nerede bal gibi biliyorlar ki; son 2 yılda İspanya’da, Belçika’da başka ülkelerde yaşananlara Avrupa’daki ve batıdaki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları, esas itibariyle burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere de bir cevap olur diye sanıyorum. Her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar ona devam edeceklerdi son cümlem şudur; bizim teröre müsamaha göstermenizi bekleyenler yanılırlar ve terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derece yanlıştır” şeklinde konuştu.
(İHA)
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