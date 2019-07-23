Bakanlıktan Akar-Jeffrey Görüşmesiyle İlgili Açıklama

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; ’’Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara’da icra edildi." denildi.

(İHA)