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Bakanlıktan Akar-Jeffrey Görüşmesiyle İlgili Açıklama

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; ’’Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara’da icra edildi." denildi.

Siyaset 23.07.2019, 16:30 23.07.2019, 16:43
Bakanlıktan Akar-Jeffrey Görüşmesiyle İlgili Açıklama

Bakanlıktan Akar-Jeffrey Görüşmesiyle İlgili Açıklama

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; ’’Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara’da icra edildi." denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#siyaset haberleri #ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey #hulusi akar #Milli Savunma Bakanlığı
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