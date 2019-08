Binali Yıldırım Malatyalı gençlerle buluşacak

Eski Başbakan, eski Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yarın Malatya’da gençlerle bir araya gelecek.

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetine olumlu cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yarın saat 19.00’da Çınar Park’ta gençlerle bir araya gelecek. Konuyla ilgili AK Parti Malatya il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Meclisin çalışmalarına ara vermesi ile birlikte yoğun bir şekilde sahada çalışmalar başladı. İllerde bölgelerde birçok yerde yapılan çalışmalar var. AK Parti her daim meclis açık veya kapalı olsun her alanda her kesime ulaşan, halkı kucaklayan, halkı dinleyen bir anlayışla halkı için hizmet eden bir parti. Bugün de Malatya’da farklı bir etkinlikle spontane gelişmiş ama büyük bir katılımın olduğu, genç milletvekillerinin ve Binali Yıldırım’ın katılması burayı daha da zenginleştiriyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olan, ona yol arkadaşlığı etmiş kıymetli bir büyüğümüz, bizim ağabeyimiz Binali Yıldırım’ı Başbakanımızı Malatya’da ağırlayacağız. Bu Malatyamız için bir kazanç olacak inşallah. Malatyalı gençlerimiz hem bu etkinliğe katılacak, hem AK Parti gençliğinin nasıl bir gençlik olduğunun güzel bir göstergesi olacak. Binali Yıldırım’ın Malatyamız için çok büyük emekleri var. Malatyamızın dört bir tarafında tüneller, yollar, birçok şeye onu desteği ile kavuşmuş olduk. Allah nasip ederse bundan sonra yapacağımız yatırımlarda da Malatyamız için büyük faydaları olacak. Yarın geldiğinde Malatya’nın talepleri doğrultusunda isteklerimizi de kendilerine ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nasip olursa başbakanımızı, meclis başkanımızı Malatyamızda misafir edeceğiz. Programın amacı gençlerle buluşmak. Ama başbakanımız geldiğinde partimizi, belediyemizi ve valiliğimizi de ziyaret edecekler. Daha sonra da kısmen esnaf ziyareti ve belki bir sürpriz bir ev ziyareti gerçekleşebilecek. Ondan sonrasında da saat 19.00’da başbakanımız gençlerimizle bir araya gelecekler. Tabi başbakanımız ile beraber genel başkan yardımcılarımız gelecekler, teşkilat başkanımız Erkan Kandemir, AR-GE Başkanımız Hamza Dağ, Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Çiğdem Karaaslan, bunun yanında milletvekillerimiz gelecekler, belediye başkanlarımızdan misafirlerimiz olacak, sanat dünyasında misafirlerimiz olacak, bildiğim kadarıyla Hasan Kaçan gençlerle bir araya gelecek. İnşallah Malatya’da gençlerimizin öncülüğünde bu organizasyonla güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Sosyal medyada Malatya’nın gündem olması ve kısa zamanda Malatya’nın konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Konuklarımız Binali Yıldırım. Bu ülkeye büyük hizmetleri olan ve Malatyamıza da bu anlamıyla birçok hizmeti olan değerli bir devlet ve siyaset adamı. Malatya’yı da seven bir ağabeyimiz. Dolayısıyla Malatyalı gençlerle buluşması, tecrübe aktarımında bulunması Malatyalı gençler için önemli bir fırsattır diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki yarın da inşallah Malatya yine sosyal medyada bir numara ve gündem olacak. Dolayısıyla Malatya’nın kayısının, yemeklerinin, insanının konuşulduğu, birbirinden değerli arkadaşlarımızın özellikle genç arkadaşlarımızın Malatya’yı tanıması için bir fırsat olması, Malatyalı gençlerin de onları tanıması gerçekten önemli” diye konuştu.

(Numan Güder/İHA)