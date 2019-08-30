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Büyük Zaferin 97. yıl dönümü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti

Siyaset 30.08.2019, 11:03 30.08.2019, 13:31
Büyük Zaferin 97. yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tebriklerini kabul etti.

Erdoğan, Büyük Zaferin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman, Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da aralarında bulunduğu kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ve üyeleri, AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile YÖK Başkanı Yekta Saraç, Emniyet Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller ile bürokratlar tebriklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, tebrik sırasında bir süre sohbet etti.

Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #tebrik #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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