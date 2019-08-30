Büyük Zaferin 97. yıl dönümü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlamaları kabul etti
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tebriklerini kabul etti.
Erdoğan, Büyük Zaferin 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Öte yandan Erdoğan'ı, yabancı misyon şefleri ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, tebrik sırasında bir süre sohbet etti.
Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
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