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Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

- Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu ve belediye bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Siyaset 29.08.2019, 13:13
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Çankaya Belediyesinin Kızılay'daki binası önünde sahne alan Hoy-Tur halk dansları topluluğun gösterisinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz, bizi biz yapan günlerimizdir çünkü bir ulus, eğer bağımsız yaşarsa bir ulustur." dedi.

Taşdelen, bu toprakları Türk milletine vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından şarkılar seslendiren Çankaya Belediyesi bandosuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü #Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen #Çankaya Belediyesi
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