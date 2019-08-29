Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

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- Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu ve belediye bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi
Siyaset 29.08.2019, 13:13
ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi Hoy-Tur halk dansları topluluğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Taşdelen, bu toprakları Türk milletine vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duyduğunu ifade etti.
Konuşmanın ardından şarkılar seslendiren Çankaya Belediyesi bandosuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
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