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Büyükşehir belediye başkanlarıyla toplantı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları ile toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.
Siyaset 11.09.2019, 17:16 11.09.2019, 17:35
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