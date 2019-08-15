Çavuşoğlu, "Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. ABD’nin terör örgütü YPG’ye silah yardım devam ediyor" dedi.

(İHA)