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Çavuşoğlu, "Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. ABD’nin terör örgütü YPG’ye silah yardım devam ediyor" dedi.
Siyaset 15.08.2019, 12:04 15.08.2019, 12:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz detaylandırılması gereken çok şey var. Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. ABD’nin terör örgütü YPG’ye silah yardım devam ediyor" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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