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Çavuşoğlu, eski İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüştü.

Siyaset 11.09.2019, 12:18 11.09.2019, 13:26
Çavuşoğlu, eski İtalya Dışişleri Bakanı Milanesi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#italya #Milanesi #Mevlüt Çavuşoğlu #Dışişleri Bakanı
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