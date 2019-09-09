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Çavuşoğlu Lavrov’la Suriye’yi konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.
Siyaset 09.09.2019, 17:35 09.09.2019, 17:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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