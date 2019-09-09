Son Dakika
“Elimi Bırakma“ dizisinin yeni sezonu başladı
Azez’de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
İzmir'deki silahlı kavgada 2 Suriyeli yaralandı
Kapalıçarşı'da altın
12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101 kaybetti
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Fildişi Sahili: 63 - Polonya: 80
Gülle, "ABD pazarında önemli potansiyelimiz var"
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Güney Kore: 66 - Nijerya: 108
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Angola: 84 - Filipinler: 81

Çavuşoğlu Lavrov’la Suriye’yi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

Siyaset 09.09.2019, 17:35 09.09.2019, 17:58
Çavuşoğlu Lavrov’la Suriye’yi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@