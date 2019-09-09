Çavuşoğlu Lavrov’la Suriye’yi konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

(İHA)