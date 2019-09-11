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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Siyaset 11.09.2019, 12:04 11.09.2019, 13:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO ekseninde bölgesel düzeyde güvenlik konularının ve Afganistan’a ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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