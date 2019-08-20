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Çavuşoğlu ’’Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib’de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib’de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye’nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor."

Siyaset 20.08.2019, 14:16
Çavuşoğlu ’’Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor’’
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib’de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib’de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye’nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor."

(İHA)
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