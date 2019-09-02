Son Dakika
PANKOBİRLİK’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Kaş’taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
Taş öğütme makinesine düşen işçiler yaralandı
Vidanjörün lastiği bomba gibi patladı
Günün özeti - 02 Eylül 2019
El Salvador’da geleneksel ateş topu festivali
Serbest piyasada altın fiyatları
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
Demirtaş’a bir davadan tahliye

Çekya Başbakanı Babis Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Siyaset 02.09.2019, 14:35 02.09.2019, 16:52
Çekya Başbakanı Babis Türkiye'ye gelecek
banner63

ANKARA (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Çekya Başbakanı Babis, bugün Ankara'da olacak ve 4 Eylül Çarşamba gününe kadar çeşitli görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Konuk Başbakan'ın, Ankara'daki programının ardından İstanbul'da da çeşitli temaslarda bulunması, Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanıyor.

 

#Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@