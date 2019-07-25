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Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, bazı medya organlarınca partisine ve Liderine dönük komplo haberlerinin planlı olarak yıllardır sürdürüldüğünü bildirdi.

Siyaset 25.07.2019, 14:08 25.07.2019, 17:04 Emir Yılmaz
Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, bazı medya organlarınca partisine ve Liderine dönük komplo haberlerinin planlı olarak yıllardır sürdürüldüğünü bildirdi.

MHP Ankara İl Başkanlığı yaptığı dönemde yaşadıkları bir büyük komployla ilgili olarak sosyal medyada açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çetinkaya şöyle dedi:

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

“FİTNEÇAĞ kim, gelin anlatayım size.

Yıl 2017, aylardan Nisan…

Referandum öncesi MHP Genel Merkezimizin talimatı ile o günlerde İl Başkanlığını yürüttüğüm Ankara’da istişare toplantıları düzenleyeceğiz.

Hazırlıklarımızı, fedakâr arkadaşlarımızın özverisi ve yoğun emekleriyle sürdürüyoruz. Ve toplantıları coşkulu kalabalığıyla, amacına yönelik tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz.

Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

DOLU SALONDAN BOŞ FOTOĞRAFLAR

Bir ilçemizde yaptığımız toplantının ertesi günü, FİTNEÇAĞ namlı gazetede, programımızın boş salonda gerçekleşmiş gibi yayınlandığını görmemizle büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşamıştık.

Şaşırmayınız!

FİTNEÇAĞ’ın yöneticileri meğer bütün illerde elemanlarına talimat vererek MHP’nin toplantılarının yapılacağı salonlara en az 1,5-2 saat önce gidilmesini ve boş koltukların resmini çektirerek, “MHP’nin toplantılarına kimse katılmadı, parti yöneticileri boş salona konuştular” şeklinde masa başında tam da kendilerine yakışan haber yaptırmak maksadıyla Ülkücü Hareketi itibarsızlaştırmaya ve güçsüzmüş gibi göstermeye niyetlenmişler.

Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMEYECEK DURUM

Şeytanın bile aklına gelmeyeceği bir durumla karşılaşmıştık.

O gün içinde hemen toplantımızın videosunu ve resimlerini sosyal medyada yayınlayarak, FİTNEÇAĞ’ın ahlaksız ve ilkesiz haber anlayışını kamuoyuna duyurmuştuk.

Çok büyük tepki oluşmuştu, her kesimden vatandaşlarımızın.... Ve özellikle o toplantıda olan binlerce kişi, salonda olduğunun resmini paylaşmışlardı günlerce büyük bir öfkeyle.

Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

NE YAZIK Kİ 17 YILDIR FİTNE ÜRETİLİYOR

İşte FİTNEÇAĞ’ın içyüzü...

Ülkücülerin davaları için ortaya koydukları emeklerine, hayallerine ve ideallerine kastetmek niyetiyle tam 17 yıldır fitne üreten, MHP’ye ve Sayın Liderine yalanla, dolanla, ahlaksızca saldıran FİTNEÇAĞ’ın ve tarafgillerinin iğrenç tutumu…

Bu saldırıların cevabını MHP’nin yöneticilerinden alırken de kendilerini şöyle savunmaktan imtina etmiyorlar.

Bunlar “Türk Milliyetçilerinin sesiymiş ve Bozkurtlarmış.”

Şu yüzsüzlüğe bakın...

Sizin kimlerin borazanı olduğunuzu, kimlerin neyi olduğunuzu çok iyi biliyoruz.”

Çetinkaya, MHP üzerindeki oyunlara dikkat çekti

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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