Son Dakika
Ceza indirimi için MHP’li Enginyurt’tan müjde!
Motorine 7 kuruş zam
Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5’inci hava devriyesini yaptı
İBB Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan şefi işten çıkardı
Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finalde
Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara’ya geldi
Gloria Athletics Cup’da yıldızlar bu akşam sahne alıyor
Ankara birlikte yürümeye ve bisiklet binmeye hazırlanıyor

Ceza indirimi için MHP’li Enginyurt’tan müjde!

Türkiye Büyük millet Meclisi’nin (TBMM) geride bıraktığımız dönemde gündeme getirilen ceza indirimi konusu yeniden konuşulmaya başlandı.

Siyaset 16.09.2019, 16:33 Ramazan Durmuş
Ceza indirimi için MHP’li Enginyurt’tan müjde!
banner63

Türkiye Büyük millet Meclisi’nin (TBMM) geride bıraktığımız dönemde gündeme getirilen ceza indirimi konusu yeniden konuşulmaya başlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclisin yeni dönemiyle ilgili olarak müjdeyi verdi. Enginyurt, ceza indirimi konusunun MHP tarafından gündeme getirildiğini ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de konuya sahip çıktığına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP Ordu Milletvekili cemal Enginyurt, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, ceza evlerinde umutla bekleyenleri sevindirdi. Enginyurt’un mesajında şunları söyledi:

“Yazanlar, çizenler, MHP düşmanlığı yapanlar şunu bilsin ki; MHP olmasaydı ceza indirimi konuşulmazdı.

İnşallah, Ekim ayında verilen söz yerine gelecektir. Ak parti ve MHP, umutlara çözüm olacaktır.”

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
#siyaset #tbmm #mhp #Cemal Enginyurt #Ceza indirimi
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@