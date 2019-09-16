Ceza indirimi için MHP’li Enginyurt’tan müjde!

Türkiye Büyük millet Meclisi’nin (TBMM) geride bıraktığımız dönemde gündeme getirilen ceza indirimi konusu yeniden konuşulmaya başlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclisin yeni dönemiyle ilgili olarak müjdeyi verdi. Enginyurt, ceza indirimi konusunun MHP tarafından gündeme getirildiğini ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de konuya sahip çıktığına dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP Ordu Milletvekili cemal Enginyurt, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, ceza evlerinde umutla bekleyenleri sevindirdi. Enginyurt’un mesajında şunları söyledi:

“Yazanlar, çizenler, MHP düşmanlığı yapanlar şunu bilsin ki; MHP olmasaydı ceza indirimi konuşulmazdı.

İnşallah, Ekim ayında verilen söz yerine gelecektir. Ak parti ve MHP, umutlara çözüm olacaktır.”