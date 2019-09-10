CHP, doğum gününü Yenimahalle’de kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96’ıncı kuruluş yıldönümü, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Orada Duruverseydi Zaman” müzikal belgeseliyle kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal, müzikal belgeseli CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte izledi.

PINAR AYHAN İLE TARİHE YOLCULUK

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, yapımcılığını ve sunuculuğunu Pınar Ayhan'ın üstlendiği “Orada Duruverseydi Zaman” isimli iki perdelik müzikal belgesel gösterisi izlendi. Bir gemi yolculuğuyla başlayıp sanattan eğitime pek çok durağa uğrayan bir tarih yolculuğunun yapıldığı oyunda, Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve köy enstitülerine ilişkin insan öyküleri yer aldı. Pınar Ayhan, seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde tarihsel bir yolculuğa çıkararak salonda duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

CHP bayrağındaki 6 okun hikayesini de anlatan Pınar Ayhan, müzikal sırasında İsmail Hakkı Tonguç'un, “Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy” isimli eserini Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Yaşar’la birlikte Pınar Ayhan'a çiçek takdim ederek, müzikalde görev alan sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, program sonunda, en yaşlı CHP üyesi olan ancak programa gelemeyen 103 yaşındaki Mercan Akkaş’ın yeğeni Yusuf Şahin’e ve en genç parti üyesi İlayda Karagözoğlu’na plaket verdi.

KILIÇDAROĞLU, AĞAÇ DİKTİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Başkan Yaşar ile birlikte Turgut Özal Mahallesi’nde 9 Eylül Hatıra Ormanı’na fidan dikti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla açılan hatıra ormanında, 3 bin metrekarelik alana 200 adet sedir ve ladin ağacı toprakla buluştu. Törende, Yenimahalle’de yaşayan en yaşlı CHP Üyesi Faik Sunay da plaketle onurlandırıldı.