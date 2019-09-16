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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da
- Kılıçdaroğlu, Adana'da hastanede tedavi gören arkadaşı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti
Siyaset 16.09.2019, 15:04 16.09.2019, 15:16
ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile özel bir hastanede tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine giderek Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre basına kapalı görüştü.
Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu’na bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.
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