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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bandırma’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir’deki CHP’li belediyelere yapacağı ziyaret öncesi uçakla geldiği Bandırma ilçesine geldi.
Siyaset 22.08.2019, 19:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir’deki CHP’li belediyelere yapacağı ziyaret öncesi uçakla geldiği Bandırma ilçesine geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde ilk önce Erdek ilçesine geçerek burada CHP’li Erdek Belediyesi’ni ziyaret edecek. Ardından Bandırma’ya geri dönecek olan Kılıçdaroğlu Bandırma Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Belediye Binası önünde yapacağı miting ile halka seslenecek. Kılıçdaroğlu daha sonra Gönen, Manyas, Balya, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde bir dizi ziyaret ve mitinglerde bulunacak.(İbrahim Aldemir/İHA)
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