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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye’de
Balıkesir’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.
Siyaset 23.08.2019, 18:33
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesinde Belediyeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve çok sayıda partili karşıladı. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.(Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu - Fatma Talay/İHA)
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