CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları partiden ayrıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere partiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, davet öncesi parti genel merkezinde bir araya geldi.

Yurt dışında olması nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bulunmadığı toplantıda belediye başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere partiden ayrılan belediye başkanları, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Görüşme sonrası bir açıklama yapacaklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Umarım güzel bir görüşme olacak. Hem belediyelerimizin çalışma metoduyla ilgili hem de toplum çıkarına güzel iş birlikleri için bütün büyükşehir belediye başkanları bir arada olacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da davetin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu aktarırken, "Eğer bizlere bir şeyler sorulursa orada kendi taleplerimizi, yaşadığımız sıkıntıları, yapılmasını istediğimiz düzenlemeleri bildireceğiz. Sorunlarımız ortak zaten." diye konuştu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dünkü toplantısında gündeme gelen, kapanan çocuk koruma evleriyle ilgili tecavüz iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Onlar zaten karakola intikal etmiş, adliyeye intikal etmiş hadiseler. Onlarla ilgili raporları Grup Başkanvekillerine gönderiyorum, eski bir hadise." yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'e ilişkin hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından belediye başkanları minibüslerle Külliye'ye hareket etti.