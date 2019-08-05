Son Dakika
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar, telaş içinde'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu...

Siyaset 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 16:57
CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar, telaş içinde'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Bursa'da açılışı gerçekleştirilen Şehir Hastanesi ile İstanbul- İzmir Otoyolu'nun hayırlı olmasını dileyen Öztrak, "İstanbul'dan yola çıkan araç, bu otoyol güzergahındaki Osmangazi Köprüsü'nü de kullanırsa İzmir'e kadar 256 lira geçiş ücreti ödeyecek. Bu sadece otoyol ve köprü ücreti. Bir de 200 liralık benzin yaktığını düşünürsek toplam ulaşım ücreti aracın, 500 lirayı buluyor. Oysa bugün İstanbul ile İzmir arasında uçak bileti 250 lira civarında. Bu güzergahtan araba ile İzmir'e gitmek, uçak ile İzmir'e gitmekten 2 kat daha pahalı" diye konuştu.

CHP'li Öztrak, 'yap- işlet- devret' modelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulduğu finansman modeli olmadığını belirterek, "Bunu bulup, Türkiye'ye getiren rahmetli Özal'dır" dedi.

Gazetecilerden birinin "Erken seçimle ilgili olarak CHP'nin yaklaşımı nedir?" sorusu üzerine CHP'li Öztrak, "Erken seçim konusundaki yaklaşımımız, baştan itibaren son derecek açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz; ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde. Bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu tutup da iç politikaya malzeme yapmaya kalktığınız zaman bunu başka bir amaçla kullanıyorsunuz demektir. Bunun 2 amacı olabilir; ya şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi dağılıyor, bunu bir arada tutabilmek için bu kartı oynuyor ya da artık bu işi götüremeyeceğini anladı bir an önce erken seçime gitmek ve bu işten kaçmak için bu tür kartları oynuyor. Çünkü ekonomi ile ilgili olarak milletin taleplerine, ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasından artık uzaklaştılar" dedi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@