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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aydın’da
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün sürecek olan Aydın programına başladı.
Siyaset 06.09.2019, 15:35 06.09.2019, 17:19
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün sürecek olan Aydın programına başladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na indikten sonra vakit kaybetmeden programına başladı. Birinci günde ilk durağı Çine Belediyesi olan Kılıçdaroğlu burada Çine Belediyesi ve Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu programına Nazilli, Yenipazar ve Sultanhisar Belediyeleri ile devam edecek.
(Mehmet Barlas/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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