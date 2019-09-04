CHP PM toplantısı

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi savaş uçağını yapan ve ihraç eden bir ülke nasıl oldu da bu hale düştü. Kimler bu hale düşürdü, bunu düşünmemiz lazım, elimizi vicdanımıza koyarak bunu düşünmemiz lazım." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) eylül ayı toplantısı, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu kentte yapıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilk yıllarında entegre silah ve savunma sanayinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, "Köylü perişandır, aşar vergisi altında eziliyordur. Yaptıkları ilk işlerden biri, bütçenin çok sıkıntılı olmasına karşın o Milli Mücadele sırasında kavga vermiş, mücadele etmiş köylüyü rahatlatmak için aşar vergisini kaldırırlar. Türkiye'nin şeker fabrikası yoktu, doğru dürüst şekeri bile yoktu. 1925 yılında Şeker Fabrikası'nı kurarlar, 15 Ağustos 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atarlar." diye konuştu.

Osmanlı'nın borçlarının çok olduğunu ve o borçların ödendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Dünyaya karşı verdikleri bir mücadele var, o mücadelenin ekonomik başarıyla taçlandırılması lazım. Aksi halde güçlerini gösteremeyeceklerdir, yine onlara muhtaç olacaklardır ama muhtaç olmak istemiyorlar, uçak fabrikasının temelini atıyorlar. Tarım ülkesi, tarım toplumu, tarım okulları kuruyorlar. Yasa çıkartıyorlar, ne zaman 20 Haziran 1927'de. Böylece okumuş insanların tarımla uğraşmalarını sağlamak istiyorlar. 1928'de Millet Mektepleri kuruluyor, okuma-yazma oranı çok düşük, insanların okuma-yazma bilmesi lazım. Okumasını, yazmasını bilmesi gerekiyor. Bu okullardan 1929 yılına kadar 800 bin kadın ve erkek okuma-yazma öğreniyor. 1929'da topraksız köylülere toprak dağıtılıyor, yani toprak reformu yapılıyor."

- "İnsaf denen bir şey var"

Kılıçdaroğlu, 1 Haziran 1930'un da önemli olduğunu vurgulayarak, "Devasa bir Osmanlı İmparatorluğu düşünün, dünyaya egemen olan bir Osmanlı İmparatorluğu düşünün ama kendi parasını basacak bankası yok. 1930 Merkez Bankasının kuruluşu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez kendi parasını kendi bankasında bastığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Diyorlar ya 'ne oldu' diye. 'Gazi'nin döneminde ne oldu?' diyorlar. 'CHP'nin dikili ağacı var mıydı?' diyorlar. 'Bu ülkeye hizmet etti mi?' diyorlar. İnsaf denen bir şey var. Tüm bunların bir anda olması gerektiğini düşünüyorlar. 'Bir anda olmadan olmaz bu işler' diyorlar. 1933 yılında birinci 5 yıllık sanayi planını yürürlüğe koyuyorlar. Hatırlarsınız 2019'da bir dönem Türkiye Cumhuriyeti devletinin kalkınma planı görüldü. 21. yüzyıldan söz ediyorum, kalkınma planı olmayan bir devletimiz vardı. Şimdi 1933'e dönüyoruz, o yılların koşullarında birinci 5 yıllık sanayi planı yürürlüğe konuluyor. 14 Ağustos 1934 SEKA kağıt fabrikası. Kurulduğunda bakmayın SEKA kağıt fabrikası şimdi kapandı. Kurulduğu yıllarda dünyanın sayılı kağıt fabrikalarından biridir. 1934 bu tarih de önemli, dedim ya Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 9 yıl sonra Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya indi. Bakınız 1934 yılından söz ediyorum. Türkiye uçak üreten bir devletti artık. Yoksulluğu aşan, sanayi devrimini yakalayan, kendi uçağını üreten bir devlettir artık. Yoksulluk içinde ama her kuruşun hesabını millete vererek bunu yaptılar. Uçak üreten dünyadaki 5 ülkeden birisidir Türkiye. Eskişehir uçak fabrikası da vardır. Kapandığı tarihe kadar 112 savaş uçağı üretmiştir."

- "Elimizi vicdanımıza koyarak bunu düşünmemiz lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ellerini vicdanlarına koymalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"O dönemde yapılanlara baksınlar. Kendi savaş uçağını yapan ve ihraç eden bir ülke nasıl oldu da bu hale düştü. Kimler bu hale düşürdü, bunu düşünmemiz lazım, elimizi vicdanımıza koyarak bunu düşünmemiz lazım. Türkiye uçak ihraç ediyor, ihraç ettiğimiz uçakları bilmiyoruz, uçak ihraç ettiğimizi de bilmiyoruz. İhraç ettiğimiz uçaklardan birisi Norveç'te müzededir ama halkımızın haberi bile yoktur. Çünkü tarihimizi öğretmiyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı hangi koşullarda verdiğimizi, sanayi devrimini yakalamak için hangi mücadeleleri verdiğimizi çocuklarımıza anlatmıyoruz. Atatürk'ü de anlatmıyoruz. Nasıl mücadele verildiğini de anlatmıyoruz. Toplanan paraların nasıl harcandığını da anlatmıyoruz. Osmanlı'nın borçlarını reddetmedi mi bu hükümet. Bütün bunlar yapılırken, Osmanlı'nın borçları da ödeniyordu."

- "Bunu söyleyenler tarih bilmiyorlar"



Dünyanın sayılı fabrikalarından Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın da kurulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos 1937'de Haliç'te ilk Türk deniz altısının omurgasının yerleştirilme töreninin yapıldığını dile getirdi.

"Hani bizim bir tek dikili ağacımız yoktu, bunlar CHP iktidarı döneminde olanlar. Hani biz hiçbir şey yapmamıştık." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu söyleyenler tarih bilmiyorlar, kabahat onlarda değil, onlara öğretmeyenlerde. Bizim çocuklarımıza gerçeği öğretmeyenlerde kabahat. Alfabeye 'uyu uyu yat uyu' dersen, çocuklar gerçeği öğrenemez. Böyle uyuttular. Sadece çocuklarımız değil, milyonlarca kişiyi böyle uyuttular. 10 milyondan başladık, bugün 82 milyondayız ama tarihimizi bilmiyoruz. Neler yaptığımızı da bilmiyoruz. Hangi mücadeleleri yaptığımızı da bilmiyoruz. Sanayi devrimini kaçıran bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan sanayi devrimini yakalayan genç yetenekli bir Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl evrildik."

Toprak Mahsulleri Ofisi, FİSKOBİRLİK, Köy Enstitüleri kurulduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurulan fabrikalarla da birçok kişinin iş sahibi olduğunu, çağdaşlığın getirildiğini kaydetti.

(Sürecek)











