"CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas Kongresi'nin ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmeyen CHP'nin, 4 Eylül'de bu güzide ilimizde vereceği mesajın, millet nezdinde beş paralık değeri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak kutlamalara katılmasını eleştirdi.

Sivas Kongresi kararlarının birinci maddesinde "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz." ifadesinin yer aldığını açıklamasında belirten Yalçın şunları kaydetti:

"Oysa CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. Kongre sırasında yapılan tartışmalarda; Türk vatanı üzerinde bağımsız ve uydu devletçikler kurmaya çalışan bölücülerin, azınlık ırkçılarının kurdukları zararlı cemiyetlerle şiddetli bir mücadelenin önemi vurgulanmıştır."

Yalçın, açıklamasında, Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarının Anadolu'da birlik ve beraberlik gayretlerini baltalamaya çalışan ayrılıkçı ve isyancılarla asla pazarlığa oturmadığını ve iş birliğine gitmediğinin altını çizdi.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin milli mücadelenin karşısında olan bölücü örgüt Kürt Teali Cemiyetinin bugünkü uzantılarıyla kader ortaklığı ve siyasi iş birliği içinde olduğunu ileri süren Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, milli iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip'le aynı kafadadır. Kılıçdaroğlu'nun ilham kaynağı, Birinci TBMM'ye Dersim adına katılan Diyap Ağa değil; İtilaf Devletleri adına Koçgiri'de isyan çıkaran Alişan ve Haydar kardeşler gibi hainlerdir. CHP'nin siyasi kanadını koruyup kolladığı PKK-PYD, dün Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Anadolu'dan temizlediği ayrılıkçı Ermeni çetelerinin mirasçısı olan günümüzdeki silahlı militanlarla PKK'nın emperyalist güçler tarafından bir araya getirilerek organize edildiği bir katiller sürüsüdür."

Yalçın, Sivas Kongresi kararlarında, "Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini müdafaa edecek ve direnecektir." maddesinin de yer aldığını hatırlattı.

- "CHP milli mutabakat zeminini terk ederek FETÖ'yü sevindirdi"

Açıklamasında kongre kararlarının ikinci maddesinde "Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı topyekun mücadele azim ve kararlılığı"nın vurgulandığını hatırlatan Yalçın şöyle devam etti:

"15 Temmuz ihanet kalkışması sonrasında 4 Eylül kararlarını yeniden hayata geçiren Yenikapı ruhuna kısa süre katılan, ancak fabrika ayarları emperyalist güçler tarafından değiştirildiği için sonradan milli mutabakat zeminini terk eden CHP, FETÖ’yü ve küresel aktörleri sevindirmiştir."

Yalçın açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin bugünkü siyasi partnerleri, kader ortakları arasında geçmişin zararlı cemiyetlerinin bugünkü uzantıları vardır; Kandil'den yönetilen, Okyanus ötesinden sevk ve idare edilen FETÖ ile PKK'nın siyasi kanadı vardır. CHP Atatürk'ten sonra kuruluş ilkelerinden hızla uzaklaşmış, emperyalizme karşı mücadelenin çatısı olmak yerine emperyalizmin sesi, yerli işbirlikçisi haline gelmiştir."

CHP'de, "İktidar iş başından gitsin, Cumhur İttifakı dağılsın da ülkede birlik ve beraberlik ruhu bozulursa bozulsun. Türkiye tehlikeye girerse girsin." anlayışının hakim olduğunu belirten Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi kararlarını bilmediğini iddia etti.

Atatürk'ün artık CHP için sadece "zırh-ı kebair" ve paravandan ibaret olduğunu belirten Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Velhasıl CHP'nin bugünkü politikaları, 4 Eylül'de alınan kararların muhtevası ve özüyle baştan ayağa çelişmektedir. Bunun içindir ki CHP aşırı sol akımlarla, PKK ve FETÖ gibi bölücü terör örgütlerinin politik ayaklarıyla iyi anlaşmakta, kolayca iş birliği yapabilmektedir. Bu itibarla Sivas Kongresi'nin ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmeyen CHP'nin, 4 Eylül'de bu güzide ilimizde vereceği mesajın, millet nezdinde beş paralık değeri olmayacaktır. CHP, 100 yıl önce Sivas Kongresi kararlarıyla devleti kuran kahramanların kararlılıklarına sadık değildir."