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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi

Siyaset 22.09.2019, 01:57 22.09.2019, 16:03 Emir Yılmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye geldi.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDnin New York şehrine geldi #abd #new york #74. Genel Kurulu
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