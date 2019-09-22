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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi
Siyaset 22.09.2019, 01:57 22.09.2019, 16:03 Emir Yılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye geldi.
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