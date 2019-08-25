Son Dakika
Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”
Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi
İsmail Kartal: “Elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık”
Güreşi bırakıp yangına koştular
Rıza Çalımbay: “Ligde bir maç kaybettik ama koskoca bir lig var”
İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı
Yunanistan, Finlandiya’yı filede 3-1 mağlup etti
Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışına katıldı.

Siyaset 25.08.2019, 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki toplu açılış töreninin ardından Araklı ilçesindeki bir restoranın açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araklı’nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorum ki bir çok buluşmalara ev sahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek restoranın açılışını yaptı.

(İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Çaykur Rizespor 2 6
4. Trabzonspor 2 4
5. Sivasspor 2 3
6. Malatyaspor 2 3
7. Denizlispor 1 3
8. Antalyaspor 1 3
9. Beşiktaş 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Osmanlıspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Menemen Belediyespor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Levante 2 3
10. Mallorca 2 3
11. Celta de Vigo 2 3
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Espanyol 2 1
18. Real Betis 1 0
19. Barcelona 1 0
20. Leganés 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@