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Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara’ya davet etti.Toplantı Çarşamba günÜ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

Siyaset 10.09.2019, 12:07 10.09.2019, 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıAnkara’ya davet etti.Toplantı Çarşamba günÜ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

Toplantıda AK Partili başkanların yanı sıra CHP ve MHP’li başkanlar da olacak. HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alındığı için yerlerine atananlar bulunacak.

Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez başkanlarla bir araya gelmiş olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#siyaset #ankara #büyükşehir belediye başkanı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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