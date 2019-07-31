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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü Bursa’ya geliyor.

Siyaset 31.07.2019, 09:43 31.07.2019, 09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ağustos Pazar günü Bursa’ya geliyor.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanı ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’ya geliyor. Saat 16.00’da otoyol açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18.00’de ise hastanenin açılışını gerçekleştirecek.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, vatandaşlarla da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’ya gelişini ‘Hazır mısın Bursa" diyerek duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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