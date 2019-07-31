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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'ye ziyaret
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, evinde ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmede, güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı belirtildi.
Siyaset 31.07.2019, 15:36 31.07.2019, 16:15
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, evinde ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmede, güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi’ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmiştir. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alınmıştır" denildi.
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